O município de Rio Claro deverá receber novas grandes obras viabilizadas através do Governo do Estado de São Paulo. Trata-se do antigo projeto de construção de marginais na Rodovia Washington Luís (SP-310) e uma intervenção na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), que leva a cidade para Piracicaba, essa já em andamento. A informação é do próprio governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), em entrevista coletiva nessa quarta-feira (31) no Palácio dos Bandeirantes, à qual a Rádio Jovem Pan News, do Grupo JC de Comunicação, foi convidada a participar.

Segundo Rodrigo, o Estado está em contato com a concessionária responsável pela Rodovia WL, a empresa Eixo-SP, para que as obras saiam do papel. Garcia disse que “Rio Claro vai ter marginais na Washington Luís. Já estão programadas”, afirmou. Foi no ano de 2015 que a então concessionária Centrovias havia anunciado as obras para construção das vias marginais, ciclovias, viadutos, passarelas e alças de acesso, que foram engavetadas. Após a troca da concessão pela Eixo-SP, o assunto permaneceu sem definição.

Ainda ontem, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) informa ao Jornal Cidade que está prevista a implantação de via marginal na Rodovia Washington Luís (SP-310), do km 171 ao 177. O investimento orçado é de aproximadamente R$ 28 milhões, com prazo de conclusão em 12 meses, após o início das intervenções. “A agência trabalha para que o início das obras seja antecipado já para o próximo ano”, comunica.

O governador Rodrigo lembrou também que há outras obras em andamento na microrregião, sobretudo próximo ao polo cerâmico. “Quero destacar que essas obras serão muito importantes. É uma briga de 30 anos, tivemos um problema sério com a Cetesb pelas partículas [de poeira]. Todas estradas estão sendo asfaltadas, estamos investindo mais de R$ 70 milhões. Estamos fazendo muitas obras importantes e as ligações de Rio Claro com outras regiões”, explica.

Essa questão versa também sobre a RC-Piracicaba, que está ganhando uma intervenção. “Estamos trabalhando com a concessão para que antecipemos algumas obras na rodovia que leva a Piracicaba. Eu sei que têm novas indústrias, estamos fazendo um trevo novo, estamos olhando que têm muitos bairros no entorno dessa ligação e que vamos precisar melhorar o viário daquela região”, concluiu o governador.

A referida obra é realizada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Trata-se da recuperação, pavimentação e modernização de um trevo na altura do km 7,8, em local fora do trecho de concessão. O dispositivo onde ocorrem as intervenções faz parte da estrada vicinal SGT-273, que é opção de acesso à SP-127. A estrada está recebendo investimento de R$ 17 milhões em serviços de recuperação funcional. As obras do DER tiveram início em novembro do ano passado e a previsão de conclusão é para novembro deste ano, segundo a Artesp.

SP-127

Governador também destacou obras em andamento na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), entre Rio Claro e Piracicaba.