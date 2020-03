Uma investigação conduzida pela Delegacia de furtos, roubos e tóxicos de Patrocínio (MG) levou a prisão de dois rio-clarenses: um homem e uma mulher que aplicaram vários golpes do bilhete premiado. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Dr. Renato Mendonça Cardoso, as vítimas escolhidas foram todas mulheres e idosas.

“Somente aqui em Patrocínio foram três casos onde somando, as vítimas tiveram um prejuízo de aproximadamente R$ 87 mil. Mas temos relatos também de que esse casal atuou em Uberlândia e Patos de Minas. Através de retrato falado e análise de redes sociais identificamos essa dupla de Rio Claro e fizemos contato com a Delegacia de Investigações Gerais da cidade para que nos ajudasse na prisão”, afirmou o Dr. Renato à reportagem do Jornal Cidade.

Foram cumpridos em Rio Claro quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. Em um dos locais foram apreendidas uma pistola, mais de R$ 20 mil, munições, bilhetes de jogos, grande quantidade de drogas, roupas com etiquetas, joias, relógios e óculos que pertenciam as vítimas. Um veículo Audi também foi recolhido a pedido da Polícia Civil de Patrocínio.

Veículo Audi apreendido com um dos golpistas em Rio Claro (Foto: Divulgação Polícia Civil)

