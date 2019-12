GCM recolhe veículo pela “Lei do Pancadão” na véspera de Natal

No início da noite de terça-feira (24), véspera de Natal, a Equipe GAM da Guarda Civil Municipal, com os GCM’S Emerson, Jonatas e Eugênio, efetuava patrulhamento pelo bairro São Caetano com vistas ás várias reclamações de Perturbação do Sossego Público, quando se depararam com um veículo Gol branco estacionado, com porta-malas aberto e som ligado com volume excessivo, descumprindo a Lei Municipal 5091/2017, que visa coibir o som alto propagado por aparelhos portáteis ou instalados em veículos estacionados ou em movimento nas vias e logradouros públicos.

Feito contato com o proprietário, o qual foi qualificado e autuado, além de ter seu veículo recolhido ao Pátio do Guincho São Lucas.