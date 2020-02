Gacc in Fest tem música e peças exclusivas

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) presta atendimento especializado e de qualidade às crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas de Rio Claro e região.

A sua missão é facilitar aos pacientes a convivência com a doença de modo que se adaptem ao tratamento e possam efetivá-lo com o menor prejuízo possível ao seu desenvolvimento psíquico e social.

Neste trabalho, é oferecido transporte para os centros de tratamento, medicamentos, exames laboratoriais, atendimento psicológico, reforço escolar, música, entre outros recursos no suporte aos atendidos.

No entanto, a rede de serviços oferecida é custosa e depende de doações, campanhas e outros meios para o seu financiamento. Pensando nisso, acontece nesta sexta-feira (7), a partir das 20h, no Madalena Live Music, a 3ª edição do Gacc In Fest 2020, a fim de angariar fundos em prol do trabalho.

Trata-se de um bazar exclusivo com uma variedade de peças novinhas, das marcas mais cobiçadas pelas mulheres que estão antenadas nas tendências do mundo fashion! As peças das marcas Roberto Cavalli, Le Lis Blanc, Burberry, Prada e outros diversos itens estarão à venda por preços inacreditáveis.

Para deixar a noite ainda mais animada, terá o melhor da música eletrônica com o DJ Willian Postal. Também, a banda Playmohits reunirá os grandes hits dos anos 80 para ninguém ficar parado. As suas atividades tiveram início em 2015 e a banda vem ganhando fãs e admiradores por onde passa. Formada por músicos já conhecidos no interior paulista, viaja por todo o país e já esteve em quase todos os estados brasileiros.

Ingressos

Para mais informações sobre ingressos para o evento desta noite, entre em contato com o GACC, que é um dos pontos de venda: (19) 3534-5612. Participe!