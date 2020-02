Nesta terça-feira (25), rio-clarenses aproveitam o último dia do Carnaval ao som das atrações no Jardim Público de Rio Claro. Quem também esteve no local foram moradores da Hospedaria Emaús.

Moradores da Hospedaria Emaús no Carnaval do Jardim Publico

Entre as apresentações que já passaram pelo coreto estão o Grupo Tem Fuzuê e também Júlio Neri & Banda.