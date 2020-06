A plantação de girassóis ocupa um espaço de cinco hectares na estrada que liga Rio Claro a Ajapi. São aproximadamente 225 mil flores espalhadas no campo (foto: José Augusto Mosca)

Em pleno inverno, uma cor costuma se destacar na paisagem de quem passa pela estrada que liga Rio Claro ao Distrito de Ajapi.

O amarelo dos girassóis está de volta e deve permanecer por pelo menos mais um mês e meio até a colheita.

Em Rio Claro são cinco hectares que pertencem ao agricultor Ronaldo Maimoni: “Realizei o plantio no início de abril. Na área são 225 mil girassóis. Além da comercialização de sementes desta flor como alimento de aves, o plantio contribui para o benefício da terra. Pela região tenho mais 60 hectares plantados”, afirma.

Originária da América do Norte, o significado da flor de girassol é “flor do sol”. O nome pode parecer muito poético, mas possui um sentido literal, uma vez que a planta tem a particularidade de ser heliotrópica, ou seja, ela gira o caule sempre posicionando sua flor em direção ao sol.

A planta girassol pode chegar a três metros de altura e, além da alimentação para pássaros, é utilizada para outros fins, como produção de óleo de cozinha, biodiesel, lubrificantes e sabonetes, servindo o caule para a produção de papel, devido à grande presença de fibras.

Na parte decorativa também é muita utilizada em arranjos e tem em sua cor e beleza a simbologia de vitalidade e lealdade.

Admirar e fotografar requerem cuidados

O cenário é incrível e um atrativo mais que natural. Procurada para ser a protagonista das mais belas fotos, muitos rio-clarenses voltam a atenção para a imensidão amarela plantada na zona rural, na vicinal Nicolau Marotti.

No entanto, diferentemente de outras floradas, em 2020 os girassóis chegaram em meio à pandemia do novo coronavírus. Como o campo fica às margens da estrada, as visitações são abertas, mas é preciso encontrar meios de no meio de tanta beleza também se atentar para a saúde.

A empresária Ana Paula Barrote foi até o local junto com a mãe e estava atenta aos cuidados: “Fomos em um momento em que tínhamos apenas nós no local. Ficamos pouco, mas o suficiente para que a paisagem nos trouxesse um pouco de calma diante de tudo o que a sociedade vive. São tantas notícias ruins e incertezas que foi como se voltássemos renovadas e com lembranças lindas”, disse.

O beijo do casal Priscila e Derio Sepulveda no campo de girassóis foi para celebrar o final de uma fase difícil que os dois atravessaram nas últimas semanas. De alta médica, ambos escolheram a natureza para agradecer e se reconectarem com energias positivas: “É um lugar muito bonito e diante da nossa saúde restabelecida fizemos algumas fotos e é claro adotamos todos os cuidados. Fomos apenas nós dois e tirar a máscara só na hora do beijo mesmo”, disse Priscila.

A visita ao campo de girassóis chegou como um presente de aniversário antecipado para a lash designer Adriele Gachet, que comemorou 27 anos ontem (23): “O lugar é encantador, de uma paz e beleza única. Inclusive foi uma foto, com os girassóis, que escolhi para postar nas redes sociais e representar esse momento em que completo idade nova e com muita gratidão”, afirmou.

Orientações

Os girassóis irão permanecer no campo por mais um mês e meio. O proprietário dos hectares afirma que fica feliz por proporcionar esses momentos às pessoas, mas pede que todos tenham cautela e cuidados com a saúde e com as flores.