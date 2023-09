A expectativa da atriz mirim Anna Beatriz Emygdio Menezes, de apenas seis anos, para estar em todas as telonas do país e também no serviço de streaming da Starplus, é grande! O motivo: a pequena rio-clarense marca presença do longa-metragem “O Sequestro do Voo 375”, que estreia no dia 7 de dezembro, mas já é possível cessar um pouco a ansiedade com o trailer da produção, que foi lançado recentemente.

O filme é uma produção do Estúdio Escarlate em coprodução com a Star Original Productions e LTC, conta com a direção de Marcos Baldini e produção de Joana Henning. É baseado em fatos reais, se passa durante o Plano Sarney, em 1986, no Brasil, passando por dificuldades financeiras, um homem simples sequestra um avião com mais de cem passageiros e ordena que o comandante o jogue em cima do Palácio do Planalto.

Na história, Anna interpreta a personagem Terezinha, filha de Donato, homem que sequestra o avião, interpretado pelo ator Jorge Paz.

A família de Anna é só alegria e espera.

“Já sabemos o quanto isso é bom para ela, o quanto Anna se empenha e nossa família tem muito orgulho desse esforço e do caminho que ela vem trilhando”, disse.