Kit Menezes (diretora)

No mês de setembro, o interior paulista ganhou mais uma obra para o repertório do Cinema do Interior, com o lançamento do longa-metragem Inscrições do Tempo no Corpo Presente, da diretora Kit Menezes, de Piracicaba. O filme será exibido on-line nesta quarta-feira (22), às 20 horas, no canal do YouTube do CTAv Campinas, com a transmissão de debate na sequência, com participação da diretora, Kit Menezes, o médico sanitarista Pedro Tourinho e a psicóloga Nádya P. Hungaro, sob mediação de Ramiro Rodrigues.

O filme é um documentário em primeira pessoa que investiga a morte por suicídio a partir de seus desdobramentos para outros territórios: o campo polêmico da culpa, as margens obscuras do silêncio e a ausência absoluta da escuta. A narrativa é conduzida pelos depoimentos das mulheres da família e permeado por performances produzidas junto ao NUPECC – Núcleo de Pesquisa e Criação da Casa do Pano, de Campinas.

“Eu não penso que esse filme é sobre suicídio, eu gosto de dizer que é um filme sobre o silêncio. Eu falo de como esse silenciamento, essa dificuldade de olhar e de compartilhar a dor afeta todos os que estão ao redor. O suicídio é um elemento porque foi ele que provocou o silêncio. Mas é um filme sobre o silêncio, sobre o não dito e os desdobramentos disso”, explica Kit Menezes, diretora.

Serviço

Exibição do filme Inscrições do Tempo no Corpo Presente (Kit Menezes), seguida de debate com a diretora, Kit Menezes, o médico sanitarista Pedro Tourinho e a psicóloga Nádya P. Hungaro, sob mediação de Ramiro Rodrigues. Quarta-feira (22/09), às 20h, no canal do Youtube do CTAv Campinas.

Classificação Indicativa: 12 anos

Site: www.inscricoesdotempo.com.br Instagram: @inscricoesdotempo