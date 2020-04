Um dos maiores festivais de música do País, o João Rock anunciou a nova data de sua 19ª edição: dia 12 de setembro, em Ribeirão Preto/SP.

O comunicado acontece após a organização analisar minuciosamente o cenário instalado pela pandemia que acomete o país. “Queremos que o João Rock seja realizado em um momento em que acreditamos que o Brasil já terá superado os desafios”, conta Luit Marques, organizador do evento.

A atenção agora, de acordo com a organização, está na manutenção do line-up para os três palcos do Festival. Neste ano, está confirmada uma homenagem ao Rio de Janeiro, que será tema do Palco Brasil.

“Conversamos muito com as bandas e todas apoiam nossa decisão. Estamos convencidos de que o momento é de prudência e que logo mais estaremos todos juntos no João Rock em setembro”, explica o organizador, Marcelo Rocci.

Política de ingressos

Os ingressos já vendidos para o Festival serão válidos para a nova data. No entanto, quem preferir o ressarcimento, a organização garantirá a devolução de 100% do valor do ingresso. A política de devolução será anunciada em breve pelos canais oficiais do evento.

As vendas continuam através do site joaorock.com.br para os setores Pista, Pista Premium, Camarote Colorado e Camarote João Rock.