Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O feriado de Independência do Brasil será de tempo bom, sem chuva, na maior parte do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (7), as possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas ficam restritas a parte do Rio Grande do Sul e da Região Norte.



O Centro-Oeste, que está em um período de seca, terá sol forte e poucas nuvens durante a manhã, com névoa seca em Goiás, e sobretudo no Distrito Federal. À tarde, a concentração de nuvens aumenta em Mato Grosso, mas não há previsão de chuva.



O feriado na Região Sudeste terá muitas nuvens e possibilidades de chuva isolada no litoral do Rio de Janeiro e São Paulo no período da manhã. No interior desses estados e em Minas Gerais e no Espírito Santo, o clima é mais seco, sem previsão de chuva. À tarde, toda a região apresenta nuvens, mas sem previsão de chuva.



No Nordeste do país há possibilidade de chuva no nordeste da Bahia e nos litorais de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco e da Paraíba. No interior desses estados e nos demais da região, não há previsão de chuva. À tarde, muitas nuvens aparecem em grande parte da região, mas sem chuva.



Na parte da manhã, a Região Norte terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Acre e em parte do Amazonas. No restante do estado, como em Manaus, capital amazonense, muitas nuvens e chance de chuva isolada; da mesma forma em Rondônia, Roraima e parte do Pará. No restante da região, nuvens sem chuva. À tarde, o tempo fica mais úmido, com mais chances de chuva em Rondônia e Roraima e em todo o Amazonas.

A Região Sul terá, na manhã de terça-feira, chuvas e trovoadas isoladas no Rio Grande do Sul e chuvas isoladas em Santa Catarina e no litoral do Paraná. À tarde, a região fica mais propensa a chuvas e trovoadas, sobretudo no extremo sul.