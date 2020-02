Félix Tabera é o pré-candidato a prefeito do PT em Rio Claro

O Partido dos Trabalhadores definiu neste domingo (09) que o desembargador aposentado Félix Tabera é o pré-candidato a prefeito de Rio Claro. Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, Tabera falou sobre sua trajetória e o presidente do diretório, Alan Rios, analisou a situação do partido no município.