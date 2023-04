Comerciantes autônomos ou empresas podem se inscrever e disputar algumas das seis vagas disponíveis para o comércio dentro do antigo Horto.

Empreendedores podem se inscrever em chamamento público para comércio de bebidas e comida dentro do antigo Horto Florestal de Rio Claro

A Fundação Florestal, órgão do Governo do Estado de São Paulo, abriu um chamamento público para empreendedores interessados na comercialização de alimentos e bebidas na Floresta Estadual ‘Edmundo Navarro de Andrade’, a Feena, antigo Horto Florestal de Rio Claro. São seis vagas disponíveis para a unidade de conservação, sendo três para food trucks e três a barracas ou tendas desmontáveis.

De acordo com o edital, dois food trucks ficarão na entrada da área da antiga vila e um defronte ao Museu do Eucalipto. Já as barracas poderão ser posicionadas próximo ao Jardim da Baronesa, ao lado do Solar Navarro de Andrade e ao lado do jardim das palmeiras, nas proximidades do lago.

A previsão da autorização do uso do espaço é por um prazo de 24 meses. “A pessoa autorizada se torna uma autorizatária. A partir disso, poderá fazer a aquisição das vagas e dos dias no site de vendas da FF”, explica a assessoria de imprensa.

Durante o processo de cadastramento, os interessados deverão indicar os alimentos e/ou bebidas a serem comercializados, que poderão ser: lanches, salgados, tortas, crepes, açaí, sorvetes, doces, entre outros. Bebidas como água, sucos, refrigerantes, vitaminas, cervejas e outros.

Deverão ser priorizados alimentos naturais, orgânicos, integrais, evitando-se alimentos industrializados e condimentados. Sempre que possível, deverão ser inseridos nos cardápios produtos típicos dos biomas da região. Também, o edital pede para que sejam utilizadas nos cardápios imagens de espécies da fauna e flora representativas do bioma e da região.

A Fundação Florestal lembra que por lei é proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Os interessados poderão se cadastrar pelo e-mail: [email protected] O cadastramento pode ser realizado tanto por pessoas físicas, quanto jurídicas. O edital completo está disponível no site www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal.