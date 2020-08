A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, através da Fundação Florestal, confirmou que Floresta Estadual ‘Edmundo Navarro de Andrade’, em Rio Claro, iniciará neste mês de agosto um Plano de Manejo que deve resultar na remoção de centenas de árvores na unidade. Foi elaborado um levantamento de árvores caídas, mortas em pé e em risco de queda, realizado por equipe técnica multidisciplinar qualificada, no qual foram identificadas 1.270 árvores, várias delas localizadas em acessos e áreas de uso público, que deverão ser removidas para conferir segurança aos visitantes.

De acordo com a Fundação Florestal, as equipes realizarão os trabalhos seguindo o Programa de Manejo Florestal e de Recuperação de Áreas Degradadas, que inclui um inventário arbóreo com informações sobre suas condições físicas e biológicas, localização, espécie e quantidade da madeira a ser manejada. O planejamento das ações de manejo florestal foi aprovado pelo Ministério Público Estadual, por meio do Gaema de Piracicaba, do Conselho Consultivo da Feena e da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de SP).

O presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB-Rio Claro que integra o Conselho, Dr. Alexandre Carrille, comenta que o manejo obedece a princípios que norteiam a existência da Feena, que é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável. “Isto não foi feito da noite para o dia e foi supervisionado pelo Ministério Público, com a renda sendo revertida totalmente para a própria Floresta, dando maior credibilidade ao ato”, informa.

Ainda segundo a Fundação Florestal, o estudo de risco de queda de árvores inclui a avaliação do estado fitossanitário da copa, do tronco e da base; de senescência; do solo; grau de inclinação; tortuosidade do tronco; injúrias mecânicas; e a presença de pragas, considerando-se uma distância de até 30 metros das estradas de acesso, principais aceiros e trilhas. A remoção da madeira também contribui para a prevenção de incêndios florestais, visto que o material é propagador de fogo, especialmente nas temporadas de calor e de clima seco.