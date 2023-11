Imagem: Arquivo JC

Após a tempestade, moradores de vários bairros ficaram novamente sem água devido à falta de energia na ETA 1; Daae considera compra de geradores “inviável”

Moradores de vários bairros de Rio Claro voltaram a enfrentar a falta d´água na noite de sexta-feira (03). Segundo o Departamento Autônomo de Água e Esgoto-Daae, houve a interrupção foi causada por falta de energia elétrica na Estação de Tratamento de Água- ETA 1, responsável pelo abastecimento de 40% da cidade. Essa foi mais uma ocorrência de interrupção no abastecimento registrada em meio a várias dos últimos dias. Trazendo novamente à tona o questionamento dos consumidores sobre os motivos do departamento não contar com geradores de energia elétrica.

Em março deste ano, durante entrevista à rádio Jovem Pan News, o superintendente do Daae, Sérgio Ferreira, declarou ser inviável a instalação de geradores. “Só na ETA 2 temos dez bombas de 500 kva, comparando com um carro, seria um carro de 500 hp. Para cada bomba teria que ter um gerador de pelo menos 750 kva, e isso é inviável economicamente, além da falta de espaço para um gerador onde as bombas estão instaladas, porque é um conjunto imenso, do tamanho de um furgão, é inviável. Não só emergencialmente, mas a longo prazo, porque acarretaria impacto de dez milhões em investimentos.” declarou Ferreira.

Sempre que as interrupções se tornam mais frequentes, a falta dos geradores é percebida. Desta vez, porém, com um agravante. No mês passado, a BRK, operadora do esgoto em Rio Claro, anunciou a instalação de gerador na estação de água de Santa Gertrudes, onde é responsável também pelo fornecimento de água. Em 50 dias, segundo a empresa, foram evitadas três interrupções.

Jayr Soares da Silva, ativista de esquerda e ex-integrante do PT

“Aqui mesmo em Rio Claro, você percebe que o prefeito está à mercê da Câmara dos vereadores (…) você vê que são interesses que não são da população, é interesse particular” Jayr Soares da Silva, ex-integrante do PT, hoje ativista da esquerda, durante debate na rádio Jovem Pan News

Afinados

A imagem registrada durante o Show do Servidor no Ginástico no último sábado (28) seria um retrato do momento no governo do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD, à direita), que agora tem entre os nomes para chamar de candidato a vice nas eleições de 2024 o secretário de Governo, Tu Reginatto (agora no PL, à esquerda). Ao aceitar o convite de Gustavo para compor o governo, Tu cumpriu também a função de “azeitar” a relação do prefeito com a entidade, e agora está no páreo para formar chapa com Gustavo em sua tentativa de reeleição. Mas ainda vai ter que vencer a corrida contra nomes como Maria do Carmo Guilherme (MDB) e Ronald Penteado (Progressistas).

Tu Reginatto, Aninha Barros e Gustavo Perissinotto

lll Faz doce

A festa para o Dia do Servidor, que teve atrações como a sambista Aninha Barros (na foto com o prefeito e o secretário) soou como sinal do avanço de Tu entre os interessados em ser candidato a vice. Procurado pela coluna, o secretário desconversa: “Acho que ainda é cedo pra afirmar qualquer nome …a estratégia é primeiro fortalecer o partido e tenho certeza que o PL sairá fortalecido” diz Tu.

lll Do alto

No caso da disputa municipal, Tu declara que o direcionamento deve vir de São Paulo. Outros integrantes do extinto PTB também migraram para o Liberal, incluindo o presidente do diretório, Alcir Russo Jr., e o ex-vereador Valdir Andreeta. No momento, as atenções estão voltadas para a formação de uma chapa forte para disputar a Câmara e a montagem da nova sede, na Rua 3, entre avenidas 13 e 15.

lll Reencontro

Quando Tu afirma que as diretrizes virão da Capital, leia-se deputado federal Miguel Lombardi, de Limeira, que hoje é a palavra final na região. Mas a chegada de Tu ao PL pode gerar um efeito colateral. Quem também estaria já no partido, mas não oficializa, é o ex-deputado estadual Aldo Demarchi. Só que os dois são históricos adversários. Procurado, Demarchi não respondeu até o fechamento da edição.