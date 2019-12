Fábrica de móveis é atingida por incêndio no bairro Santana

O Corpo de Bombeiros atende nesta noite de segunda-feira (16) uma ocorrência de incêndio na Avenida 26, no bairro Santana.

Segundo as primeiras informações, o fogo teria começado em uma loja que fabrica móveis e não havia ninguém no local no momento. As chamas atingiram completamente o imóvel e fumaça atingiu boa parte do quarteirão.

As vias próximas, na altura da Rua 10, estão bloqueadas para a passagem de veículos e pedestres. Explosões chegaram a ser registradas e o espaço está limitado aos bombeiros.

Ainda não se sabe como o incêndio teve início. Novas informações serão atualizadas nesta notícia.