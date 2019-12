Fã usa réplicas de Darth Vader e Stormtrooper

Raphael Bella Scatolin assistiu ao primeiro filme da saga aos nove anos de idade. Pouco mais de uma década depois, aquela criança que nem piscava na sala de cinema ao assistir, pela primeira vez, ‘Star Wars Episódio III: A vingança dos Sith’.

A luta do bem contra o mal, os personagens e as batalhas com os sabres de luz sempre o fascinaram. Inclusive, queria ser um Jedi. Scatolin tem trajes de Darth Vader e Stormtrooper, que são réplicas idênticas aos originais.

“Esses personagens sempre me atraíram e com esses trajes participei de eventos filantrópicos com o grupo 501st Legion Death Star Garrison. Participei, ainda, da CCXP 2019 trajado como Stormtrooper”, relembra.

Memórias

“Eu tinha nove anos quando assisti a Star Wars e minha reação foi: ‘Uau, quero fazer parte dessa galáxia e ter um sabre de luz igual ao deles’”, conclui.