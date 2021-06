Um são-carlense que virou rio-clarense de coração. É assim que Fabio Henrique Giovani, tenente e comandante do Corpo de Bombeiros de Rio Claro, se define.

Ele e a esposa Simone Michelin Iost Giovani foram convidados pela reportagem do Jornal Cidade para contarem a relação de amor que ambos têm pelo município no aniversário de 194 anos.

A rio-clarense

Simone nasceu na Vila Alemã e teve o Parque do Lago Azul praticamente como quintal de casa: “Isso aqui é a minha vida. Todas as melhores memórias que eu tenho são daqui. Os meu melhores amigos a gente se conhece há pelo menos 30 anos, minha família está estabelecida aqui e poder proporcionar para os meus filhos com o Fabio o que tive na minha infância, para mim, é uma alegria imensa”, diz.

O são-carlense

Fabio Giovani conta que a intenção dele era continuar por São Carlos, crescer e consolidar a carreira no Corpo de Bombeiros de lá, que foi a cidade em que nasceu. Mas o futuro estava a aproximadamente 60 quilômetros da cidade natal, em Rio Claro: “Acabou que o destino me trouxe até aqui não só pela minha esposa, mas também na questão profissional. Assumi o quartel e Rio Claro foi me conquistando. Não só a cidade como um todo mas as pessoas são muito acolhedoras, os ambientes, é tudo muito agradável. Pensar que agora eu estou prestes a ir a capitão e que a minha carreira toda foi em Rio Claro é muito gratificante. São cinco anos comandando o quartel e foi onde eu cresci como pessoa e profissional, então eu só tenho a agradecer o que a cidade tem me proporcionado”, relata o comandante do Corpo de Bombeiros.

Ele ainda ressalta a questão do “amanhã” e do quanto alguns fatores são determinantes para seguir com a certeza de que ele a esposa fizeram a escolha certa: “Pensamos muito nos nossos filhos. A cidade tem boas escolas, uma boa economia girando e tudo isso traz boas perspectivas para o meu futuro, o da minha esposa e dos nossos filhos que estão crescendo, se desenvolvendo aqui”.