O renomado Estúdio Corvo de Rio Claro completa nesta sexta-feira (15), 20 anos de fundação, no Dia do Desenhista e os motivos para celebrar não faltam. O estúdio, que oferece aprendizado e aprimoramento no universo das artes plásticas, visuais e desenho, lança, também na sexta, em seu canal oficial do YouTube, um curso de desenho, totalmente gratuito, no estilo Cartum. E com um grande diferencial, com tradução em Libras e legendado.

De acordo com Everaldo Prates Ferreira, responsável pelo estúdio, serão cinco módulos e cada um deles composto por quatro aulas, postadas semanalmente. O professor e desenhista aponta que durante suas pesquisas e conversas com outros profissionais, não encontrou um curso acessível como o que está sendo lançado pelo espaço, sendo precursores na inclusão de libras e legendas.

A IDEIA

Ferreira comenta que a ideia do curso já existia, mas o tempo necessário para desenvolvê-la era escasso, mas com a pandemia do novo coronavírus, precisou montar um estúdio em casa para as aulas online e então deu seguimento no projeto como um teste, fazendo gravações como se fossem ensaios.

“Com a reabertura do Estúdio e volta das aulas presenciais fiquei novamente sem tempo e parei com o projeto do curso. Isso foi em 2021, no começo desse ano assisti a todos os vídeos do curso e achei que podia publicar o ‘ensaio’, então cuidei da edição e preparei tudo para publicar. Esse ano o Estúdio completa 20 anos e por coincidência o aniversário é no Dia do Desenhista, então não teria data melhor pra lançar esse material”, conta.

O estilo de desenho do curso é o Cartum, desenho de humor, focado na criação de personagens. Ainda segundo o professor, foi pensado para crianças a partir dos 6, 7 anos e desenhistas iniciantes.

A estreia já está agendada no Canal Estúdio Corvo, no YouTube. Clicando aqui é possível ir diretamente para a página.