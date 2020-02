Estradas rurais são interditadas devido à cheia do Corumbataí

Em função de chuvas na cabeceira do Rio Corumbataí o nível do rio está subindo e comprometendo a passagem de veículos pela Estrada Velha de Brotas e Estrada do Sobrado.

A Defesa Civil de Rio Claro alerta que os motoristas que utilizam estas vias para acesso à Rodovia SP 191 (Rio Claro – Araras) devem evitar passar por estes locais.

Confira o comunicado da Defesa Civil: “Recomendamos atenção naquele local e que somente tentem realizar a travessia se a via estiver desobstruída, caso esteja coberta pela água, RECOMENDAMOS NÃO TENTAR A TRAVESSIA. Portanto, deve-se utilizar o acesso pela Estrada de Jacutinga ou pelo Distrito Industrial”.