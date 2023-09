Mais uma vez o estádio Benito Agnelo Castellano foi alvo de furto da fiação elétrica. Em 10 dias, a praça esportiva teve por duas vezes os fios que abastecem as torres de iluminação e as salas da administração furtados. O prejuízo de acordo com a diretoria é alto e o clube não tem condições financeiras de arcar com o custo do reparo. O time velista, através das redes sociais, fez um apelo pedindo ajuda aos torcedores para ajudar na reposição dos fios.

“Hoje, nos dirigimos a todos vocês com um sentimento de profunda indignação e tristeza. Nosso querido Estádio Benito Agnelo Castellano, o local onde vivemos momentos inesquecíveis, onde celebramos vitórias e compartilhamos paixão pelo esporte, foi vítima de um ato de vandalismo que nos deixou sem palavras. No coração do nosso clube, um furto de fios ocorreu, a segunda vez em um curto período de tempo, deixando nossa casa sem energia elétrica, impossibilitando a realização dos jogos e atividades do dia a dia do clube. Não podemos ficar calados diante dessa afronta. Somos uma família, uma comunidade unida pelo amor ao nosso time e não podemos permitir que atos como esse prejudiquem nossa paixão pelo esporte. É hora de agir, de mostrar que somos fortes e unidos, não apenas nos momentos de glória, mas também nas adversidades.

Nós, torcedores, somos a alma deste estádio, construído a partir das mãos dos torcedores velistas somos a força que o faz vibrar. Portanto, convocamos cada um de vocês a se juntar a nós nesta causa. Juntos, podemos reverter essa situação. Vamos demonstrar que somos mais fortes do que qualquer ato de vandalismo.

Nossa primeira missão é reorganizar nosso estádio e, para isso, precisamos de recursos. Apelamos a cada um de vocês para contribuir com o que puderem, seja com doações em dinheiro, materiais elétricos ou mesmo com seu tempo e energia. Cada pequeno gesto faz a diferença, e é assim que vamos começar a reconstruir o que foi danificado no nosso Benitão. Além disso, vamos trabalhar em conjunto com as autoridades para investigar e levar à Justiça aqueles que cometeram esse crime. Não permitiremos que a impunidade prevaleça e aguardamos que os responsáveis prestem contas por seus atos. Este é um momento de desafio para todos nós, mas também é uma oportunidade para demonstrarmos nossa força e nossa união. Contamos com cada um de vocês, nossos torcedores heroicos e valentes, para nos apoiar nessa jornada. Vamos mostrar que nada pode deter a nossa paixão pelo futebol e pelo nosso Velo Clube. Vamos reerguer nosso estádio e continuar a fazer história juntos”, disse a nota da diretoria velista.

O Rubro-verde está com as atividades da equipe profissional paralisadas com previsão de retorno para dezembro, quando o time deve ser apresentado visando às disputas do Campeonato Paulista da Série A-2 de 2024. Por outro lado, o furto prejudica as categorias de base do clube que disputam os estaduais.