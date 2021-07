Após a grave ocorrência que aconteceu na última quarta-feira (30 de junho) nas dependências do Auto Posto Confiante, localizado às margens da Rodovia Washington Luís em Rio Claro, onde uma megaexplosão foi registrada após um início de um fogo em um caminhão que estava estacionado no pátio do posto, a reportagem do Jornal Cidade conversou com o proprietário do estabelecimento Sr. Roberto Matthiesen, 66 anos. Ainda muito abalado com as consequências, destruição e desfecho da ocorrência, ele emitiu uma nota de esclarecimento e também de agradecimento a todos os profissionais que trabalharam no atendimento e socorro das vítimas. Ele também fez uma menção a toda a população que se solidarizou com os fatos.

CONFIRA NA ÍNTEGRA A NOTA

“A empresa Auto Posto Confiante 4 Ltda., através de seus representantes, vem, por meio desta, manifestar toda a sua solidariedade para com todos os atingidos pelo fatídico acidente ocorrido no começo da noite da última quarta-feira, dia 30 de junho de 2021, em especial às 22 vítimas atingidas diretamente pela explosão, sem esquecer da população em geral que passou por momentos de tensão e angústia em virtude do deslocamento de ar que quebrou vidros, janela e portas, bem como que aterrorizou animais de estimação e levou a momentos de pânico pela falta de informação sobre o ocorrido.

As causas e responsabilidades sobre o acidente estão sendo apuradas pelos órgãos competentes, tendo inclusive a Polícia Cívil, através de sua polícia técnica, feito a perícia do local logo nas primeiras horas do dia seguinte ao acontecido. Perícias complementares estão sendo realizadas por parte das empresas interessadas, em especial as companhias seguradoras e a empresa proprietária do veículo que veio a explodir em nossas dependências.

Informações preliminares (as quais deverão ser corroboradas pela investigação e pelos laudos técnicos a serem apresentados pela Polícia Civil) dão conta que o incidente teria tido como origem um caminhão que transportava produtos químicos e que adentrou ao nosso posto de combustíveis situado às margens da Rodovia Washington Luís já com um princípio de fogo em uma de suas rodas. Esse fogo teria se propagado para a carroceria do caminhão e atingido a sua carga, que continha produtos ainda não identificados, os quais, diante da alta temperatura, teriam inflamado e dado origem a uma sequência de explosões.

Entretanto, esses fatos só poderão ser tidos como verdadeiros após o encerramento de todas as investigações feitas tanto pelos órgãos de Estado como pelas empresas particulares interessadas, o que se espera que ocorra o mais rápido possível.

À título de informação, esclarecemos que o órgão ambiental (CETESB) já vistoriou o local e certificou que não houve nenhum prejuízo ao meio ambiente em decorrência do ocorrido, bem como a Agência Nacional de Petróleo (ANP) também já certificou que não houve nenhum tipo de avaria ao sistema de armazenamento e abastecimento de combustíveis, demonstrando que o Auto Posto Confiante 4 segue rigidamente todas as normas de segurança e respeito ao meio ambiente, o que, aliás, é regra em nossa empresa, que há mais de 30 anos atua em Rio Claro e região no seguimento de combustíveis e nunca teve problemas com relação a sua segurança e a integridade física de seus clientes e colaboradores.

Gostaríamos de agradecer imensamente a todos os profissionais ligados aos órgãos de segurança de nossa cidade, como Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, por arriscarem suas vidas para evitar que um mal ainda maior ocorresse, agindo com bravura no combate ao incêndio e as explosões que se seguiram, demonstrando a grandeza de honrarem a profissão que escolheram.

Por fim, mas não menos importante, uma agradecimento especial a todos os profissionais da área de saúde, aqui incluídos médicos, enfermeiros, socorristas, motoristas e demais servidores envolvidos nessa operação de resgate e atendimento às vítimas. Aos senhores o nosso mais profundo respeito, uma vez que a atuação pronta e segura ao atendimento às vítimas – sendo que muitos se apresentaram VOLUNTARIAMENTE – foi responsável por salvar inúmeras vidas, dada as proporções catastróficas que esse incidente alcançou.

Nossos mais profundos sentimentos também à família de Jovino Rocha de Andrade, que, segundo relato de testemunhas, foi prestar socorro ao motorista do caminhão em chamas e foi atingido pela explosão, vindo a falecer. Morreu como um herói, e assim deverá ser lembrado!

Nossa empresa se coloca a disposição da população para tentar esclarecer quaisquer dúvidas a respeito do acidente, porém informando que somente após a conclusão das perícias e apresentação dos laudos por parte dos órgãos competentes é que se poderá ter certeza quanto as causas e os responsáveis por esse trágico acidente.

A quem tiver dúvidas que possam ser esclarecidas nesse momento, podem entrar em contato com nossa empresa através do telefone 3024-1000.”