A prefeitura de Rio Claro está com inscrições abertas para a realização de processo seletivo, com o objetivo de preencher 49 vagas do quadro temporário de servidores. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 23 de agosto e pode ser consultado no site da prefeitura (www.rioclaro.sp.gov.br).

Para se inscrever, o interessado deve acessar o endereço eletrônico www.avancasp.org.br. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 27. O processo seletivo terá única fase para todos os empregos, com aplicação de provas objetivas no dia 7 de novembro.

De acordo com o secretário municipal da Administração, Rogério Marcheti, a maior parte das 49 vagas é para atender a Secretaria Municipal da Educação. “Com este processo seletivo pretendemos também atender a demanda de escolas municipais, com a recomposição do quadro de temporários”, afirma.

As vagas oferecidas são as seguintes: carpinteiro, marceneiro, pedreiro, pintor, agente de serviços de alimentação, condutor de veículos, operador de máquinas, agente escolar, assistente de gestão municipal, agente educacional, analista de gestão municipal, técnico em informática, técnico em nutrição e técnico em segurança do trabalho.