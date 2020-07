A construção ou a reforma de uma casa pode significar o sonho da vida de muitas pessoas. Com o crescimento desordenado dos centros urbanos, não é raro encontrar obras repletas de irregularidades, representando um grande risco para a população. Para comprovar que elas são mais comuns do que se imagina, a Elektro selecionou alguns exemplos que demonstram altos riscos de acidentes elétricos graves. O popular puxadinho na laje se torna ainda mais perigoso quando não há uma distância segura da rede elétrica. Em todo o país, essa é uma das principais causas de acidentes envolvendo a rede elétrica e motivo de preocupação para as distribuidoras de energia.

O gerente de Saúde e Segurança da Elektro, Guilherme Mafra, reforça: “Os casos mostram situações reais que, infelizmente, ainda são muito comuns por conta do crescimento desordenado das cidades. Os registros foram feitos pelos nossos colaboradores em campo, responsáveis pelas inspeções e serviços de manutenção da rede de distribuição. Eles lidam, todos os dias, com situações de intervenções indevidas na rede de energia elétrica, a maioria construções irregulares São casos mais frequentes do que se pensa, por isso, há um trabalho constante em alertar a população sobre os riscos de acidentes que essas atitudes causam, levamos informação e aumentamos o nível de conscientização para prevenção”.

Fio perto demais!

Os moradores dessa casa não estão nada seguros com a rede de energia tão perto! O perigo é visível e é dos grandes!

Quais os riscos?

Risco altíssimo de choque elétrico, certo? Mas o problema não se resume somente a isso. Com acesso tão fácil e próximo aos fios energizados, acidentes podem ocorrer, inclusive levando a vítimas fatais.

O especialista de Saúde e Segurança da Elektro, Alcir Gonçalves, explica: “Para se levar um choque com a rede elétrica acima, não necessariamente o cabo precisa ser tocado, basta apenas se aproximar dele. A descarga elétrica nesta situação ocorreria por indução elétrica e também provoca danos desastrosos ao corpo humano, inclusive fatalidade”.

O que a Elektro recomenda?

Qualquer construção ou reforma civil deve ter, no mínimo, 2,5 metros de distância dos fios do poste. Essa é a orientação básica e segura para seguir antes de iniciar qualquer obra. Estas distâncias devem ser observadas, principalmente, por profissionais como pedreiros e pintores. Eles não podem se aproximar da rede, de forma alguma, pelo alto risco de acidente de origem elétrica.

Olha o andaime!

Quem não gosta de fazer uma reforma em casa, não é mesmo?

Mas atenção: toda construção e reforma precisam ser realizados por um profissional qualificado!

Quais os riscos?

Ao olhar para essa imagem, já dá para imaginar o problema: o grande risco de acidente causado pela montagem de andaime perto da rede elétrica. Você sabia que o metal é um excelente condutor de energia? Por isso, atenção redobrada na hora de pintar e reformar: barras de ferro, sarrafos, réguas de reboco, vergalhões e outros tipos de materiais metálicos podem transmitir a corrente elétrica da rede para o corpo. Mais uma dica valiosa: alguns fios da rede elétrica podem dar a falsa sensação de serem isolados. Então, para evitar acidentes, nunca se aproxime ou toque nenhum desses condutores. Qualquer contato com a rede elétrica pode representar um alto risco de choque elétrico, podendo ser fatal.

O que a Elektro recomenda?

A principal atitude que a pessoa deve seguir ao construir ou reformar algum imóvel é se direcionar até a prefeitura da cidade e buscar um profissional habilitado para regularizar a situação junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do estado. Eles irão confirmar se tudo está em conformidade e se a obra poderá ser realizada com segurança.

Tinha um poste no meio do caminho !

O que parece um poste instalado dentro da obra, na verdade, é uma casa sendo construída ao redor do poste. O que acontece nessa situação é o fato de o poste estar no que é chamado de faixa de servidão. Esse nome se refere ao trecho público no qual a distribuidora tem o direito de instalar os postes e redes elétricas. Quem constrói nessa faixa de servidão está descumprindo uma lei.

Quais os riscos?

O gerente de Saúde e Segurança, Guilherme Mafra, explica: ‘É essencial que o morador tenha conhecimento dos riscos envolvidos ao construir dentro da faixa de servidão da rede elétrica. A possibilidade de choque elétrico é muito alta, pois durante a execução da obra pode ocorrer um contato acidental ou, até mesmo, levar um choque pela proximidade da rede. Atitudes como essas podem provocar acidentes de origem elétrica, inclusive fatal. É nosso dever informar a população sobre os riscos que a eletricidade proporciona.”.

O que a Elektro recomenda?

Caso algum de nossos colaboradores de campo observe uma situação como essa, é dada a orientação de paralisação da obra, justamente para evitar que aconteça um acidente. Já pensou se você toca sem querer no fio enquanto está erguendo as paredes? E esse é apenas um dos muitos riscos existentes.

“O nosso papel é o de orientar o proprietário para que ele siga as normas previstas de segurança, pois essa é a nossa principal preocupação. Por isso atuamos de modo preventivo, ao mesmo tempo que identificamos situações de proximidades com a rede elétrica e que representam risco à população”, diz Mafra.

Tudo junto e misturado!

Poste, a obra e a calçada, tudo junto em um lugar só e ainda com uma lâmpada de iluminação pública!

Quais os riscos?

Uma construção jamais deve ser erguida perto da rede elétrica. A atenção precisa ser maior principalmente para o pintor e o pedreiro, pois eles irão correr um alto risco ao realizarem os acabamentos nessa fachada.

O que a Elektro recomenda?

A primeira coisa é interromper a obra até que o poste seja modificado de local. Atualmente, todo poste é instalado no limite da calçada. Isso ajuda quem precisa andar pela calçada e mantém a distância segura da edificação.

Só que esse caso é um pouquinho mais complicado, como explica o gerente de Saúde e Segurança. “Mesmo com a remoção do poste para o limite da calçada, a marquise do prédio ainda estaria muito próxima à rede. Então, em certas ocasiões, avalia-se a remoção da rede para uma outra localidade para que seja garantida a segurança das pessoas”. É preciso muita atenção e cuidado quando o assunto é energia elétrica e construção, o risco de se aproximar das redes de distribuição podem causar acidentes, inclusive com fatalidades.