Eleições 2020: mulheres buscam aumentar bancada na Câmara Municipal

Na série de entrevistas sobre as mulheres e a política na rádio Excelsior/Jovem Pan News, as representantes do Mulheres Progressistas falam sobre o preconceito ainda enfrentado. Sueli Stabelini, do núcleo feminino, e a pré-candidata a vereadora Sônia Mantovani buscam aumentar a participação feminina na política a partir de outubro.