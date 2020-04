Ramon Rossi

Os professores de educação física Luiz Gustavo Terciotti (Gota), Adolpho Seratti Neto, Matheus Duarte, Fábio Privatti e Wesley Alencar, do grupo Quarentena, iniciaram uma campanha no início do mês que arrecadou 400 kg de alimentos. Eles foram doados para paróquias da igreja católica de Araras.

Os educadores físicos criaram um grupo no aplicativo WhatsApp e passavam os treinos diariamente para os alunos fazerem em casa, sem necessidade de aparelhos, com o objetivo de manter a qualidade de vida. Ao mesmo tempo, eles solicitavam para aqueles que pudessem colaborar, doassem alimentos para a campanha.

O recebimento destes alimentos aconteceu em frente ao portão de entrada do Parque Ecológico Municipal de Araras Gilberto Ruegger Ometto, no sistema drive-thru, ou seja, o doador não descia do veículo. O prefeito Junior Franco (DEM) prestigiou a ação. Os mantimentos são para famílias cadastradas e necessitadas.

O próximo pedágio acontecerá no dia 2 de maio, no mesmo local. Os interessados em participar da campanha podem entrar em contato com os profissionais no instagram @gotapersonal, @netoseratti, @matheusduartepersonal. A ação filantrópica contou com apoio da Rádio Araras FM e da Drogaria Bem Viver Araras.