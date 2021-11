O governador do Estado de São Paulo, João Doria, foi o vitorioso nas prévias do PSDB, concluídas neste sábado (27). Com isso, será o candidato do partido à presidência da República em 2022. Ele disputava internamente com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio.

“Obrigado aos filiados do PSDB pelo voto de confiança. O PSDB sai fortalecido. As prévias foram um exemplo de democracia. Estamos do mesmo lado. Do lado do Brasil. A partir de agora, Eduardo, Arthur e eu estaremos unidos na construção do melhor projeto para o Brasil”, declarou em sua página oficial.

O PSDB também confirmou a vitória de Doria em uma publicação. “João Doria é o nome do PSDB para a disputa presidencial de 2022. Ele foi escolhido por 53,99% dos filiados que votaram nas prévias. Parabéns, governador @jdoriajr! Seguimos juntos e firmes na defesa da democracia, da igualdade de direitos e do pleno desenvolvimento para o país!”, comunicou.