Dez por cento da população adulta do mundo tem diabetes do tipo 2, que poderia ser evitada com alimentação saudável e prática regular de atividade física. No Brasil, são 15,7 milhões de pacientes com diabetes, tornando o país o sexto com maior incidência e a previsão de chegarmos a 2030 com 23,2 milhões. Entre aqueles que já têm a doença, apenas 25% mantêm valores de glicemia dentro das metas preconizadas, conforme constatado no Estudo Epidemiológico de Informações da Comunidade – EPICO, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo – SOCESP.

O EPICO analisou mais de nove mil pessoas de unidades básicas de saúde de 32 cidades paulistas. 95% dos diabéticos estão acometidos com o tipo 2 da doença, patologia mais reincidente em obesos acima dos 40 anos, quando não há dependência de insulina. “Os diabéticos têm até cinco vezes mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares na comparação com não diabéticos”, alerta a diretora da SOCESP, Maria Cristina Izar. As complicações cardiovasculares são responsáveis por 68% das mortes entre diabéticos acima de 65 anos. Infarto, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e doença arterial obstrutiva periférica são as principais causas de óbito.

A SOCESP lança uma campanha, em novembro, pela passagem do Dia Mundial do Diabetes (nesta segunda, dia 14). Entre os alimentos ricos em gordura saturada que devem ser restritos para evitar o diabetes e outras doenças como AVC, aterosclerose e pressão alta estão carne com gordura aparente, vísceras, óleo de coco, banha de porco, bacon, sobrecoxa e coxa de frango com pele, leite integral e queijos amarelos, além dos industrializados, como biscoitos recheados, bolos, salgadinhos e sorvetes. “Afirmar que nenhum desses alimentos pode participar de nossas refeições é uma condição difícil de cumprir. Mas devemos ter em mente que estes consumos devem ser a exceção e não a regra”, orienta a diretora executiva do Departamento de Nutrição da SOCESP, Juliana Kato. Já os vegetais e peixes frescos estão convidados para a nossa mesa diariamente.