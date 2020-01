Defensoria obtém liberação de corpo de morador de rua assassinado em RC

Por intermédio da Defensoria Pública de SP, familiares de um homem em situação de rua que foi morto no município de Rio Claro conseguiram a liberação de seu corpo para poderem dar-lhe um sepultamento digno.

Apesar das tentativas dos familiares, o homem, que foi assassinado brutalmente por conta de uma dívida de R$ 20, estava prestes a ser sepultado como indigente, uma vez que não possuía nenhum documento. Na certidão de que a família apresentou, constava nome e sexo incorretos. Os parentes informaram que por um erro do cartório, ele fora registrado com o nome e sexo errados em seu município de nascimento, no interior do Estado do Paraná, e nunca havia solicitado a retificação em seus registros civis.

Diante das infrutíferas tentativas de liberação do corpo, a família procurou o plantão judiciário da Defensoria Pública. A Defensora Pública Andréa de Almeida Rossler, então, requereu em caráter de urgência a autorização judicial para liberação do corpo, pedido que foi deferido pelo Juiz plantonista Wagner Carvalho Lima, permitindo assim que os parentes pudessem realizar o funeral.

