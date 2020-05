Ao serem comunicados de uma ocorrência de roubo a uma pessoa na rua, policiais do Rádio Patrulhamento com Motocicletas da 1º Cia foram até o endereço repassado e encontraram com a vítima que informou que um indivíduo, utilizando força física, tentou roubar seu celular porém não conseguiu pois populares interferiram.



Com as características do assaltante, a equipe iniciou um patrulhamento e pela Rua 21 no Parque Universitário localizou o bandido que recebeu voz de prisão. Ele foi levado até o plantão policial e na sequência recolhido a cadeia pública.