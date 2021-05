Rio Claro iniciou na quinta-feira (6) a vacinação contra a Covid das pessoas que fazem hemodiálise. O atendimento a este público está sendo realizado no local onde os pacientes são submetidos ao tratamento. A vacinação deste público terá continuidade na semana que vem, quando também será iniciada a vacinação de outros grupos prioritários, conforme determinação do governo estadual. Para ser vacinada a pessoa deve apresentar cartão SUS, CPF e RG, além da comprovação exigida para cada caso.

Na segunda-feira (10) começa a vacinação para pessoas maiores de 18 anos com síndrome de Down e para transplantados imunossuprimidos, também com mais de 18 anos. No caso dos transplantados é necessário apresentar declaração médica ou comprovação de atendimento em ambulatório de transplantados.

A aplicação de segundas doses na segunda-feira será para quem foi vacinado com a Coronavac/Butantan até dia 14 de abril e para as pessoas que receberam a primeira dose da Oxford/AstraZeneca até 19 de fevereiro.

A vacinação será realizada no Centro Cultural e na Faculdade Anhanguera, das 8 às 15 horas, e, no período da manhã, também em três locais por sistema de drive-thru. Das 8 horas ao meio dia, a equipe do Santa Filomena atende em drive-thru na entrada principal do Shopping Rio Claro, na Avenida Conde Francisco Matarazzo Junior. No mesmo horário, a equipe da Unimed atende na Rua 12 entre as avenidas 14 e 12 (prédio da antiga empresa Alexandre Junior).

O atendimento no São Rafael vai das 8h30 até o meio-dia e é pela entrada do pronto atendimento na Rua 1 entre as avenidas 15 e 19. Nos pontos de drive-thru, são entregues senhas para a vacinação até que seja atingida a quantidade de doses disponível e o atendimento é realizado a pessoas conveniadas ou não.

Na terça-feira (11) terá início a vacinação para gestantes e puérperas com comorbidades e que tenham mais de 18 anos. Também começam a ser vacinadas neste dia as pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC). Neste caso, a faixa etária atendida é de 55 a 59 anos. As pessoas com deficiência devem preferencialmente procurar o atendimento em drive-thru ou na Anhanguera, que possui melhor acessibilidade. Já as pessoas com deficiência auditiva devem buscar o atendimento no Centro Cultural, onde nos dias 11 e 12 estará disponível um intérprete de libras. A partir de quarta-feira (12) será realizada a vacinação das pessoas com idade entre 55 e 59 anos que tenham comorbidade.