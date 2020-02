Coronavírus: médica explica como usar máscara e álcool em gel para se prevenir

Pneumologista Soraia Cassab Acosta orienta população a evitar aglomerações. Entre as medidas de prevenção em relação ao coronavírus, além do uso de máscaras e álcool em gel para higienizar mãos, móveis e objetos, a médica também fala sobre a importante de “lavar” o nariz com soro fisiológico. Nesta quarta-feira (26) o Brasil confirmou o primeiro caso de coronavírus.