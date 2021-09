VITÓRIA MACEDO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Faz 20 anos neste sábado. No dia 11 de setembro de 2001, as duas torres do World Trade Center, um dos principais símbolos de Nova York, foram atingidas por dois aviões, em um ataque terrorista ligado à Al Qaeda.



A tragédia, que deixou quase 3.000 mortos, moldou o início do século 21, deu início à chamada guerra ao terror -que teve seu mais recente capítulo com a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão- e, como sempre costuma ocorrer, gerou uma coleção de filmes, séries e livros que tentam dar conta do acontecimento.



Agora que a tragédia completa duas décadas, novas produções foram lançadas para relembrar os ataques e reconstituir os fatos daquele dia. Confira abaixo filmes e séries no streaming e na televisão, além de livros recentes.

LIVROS

O Único Avião no Céu

O título reúne histórias dos sobreviventes do atentado às Torres Gêmeas coletadas pelo autor durante três anos. São mais de 500 relatos, organizados em ordem cronológica para detalhar o terror vivido no dia 11 de setembro de 2001.

Autor: Garret M. Graff. Editora Todavia. R$ 99,90 (560 págs.)

O Vento Mudou de Direção

A jornalista Simone Duarte volta seu olhar para as consequências do atentado na vida de sete pessoas de outras partes do mundo, onde o 11 de Setembro nunca terminou. Dentre os personagens, cujas memórias constituem o livro, estão Ahmer, menino-bomba treinado pelo Talibã paquistanês. Há também Baker Atyani, jornalista para quem Osama Bin Laden anunciou que estava planejando um ataque contra os Estados Unidos.

Autora: Simone Duarte. Editora: Fósforo. R$ 69,90 (240 págs.)

FILMES E SÉRIES

NYC Epicenters 9/11 – 2021½

A série documental produzida e dirigida por Spike Lee é dividida em quatro capítulos e relembra os maiores desafios de Nova York, nos Estados Unidos, a partir de relatos de pessoas. Os primeiros capítulos abordam a pandemia de Covid-19, enquanto os dois últimos jogam luz sobre o 11 de Setembro, funcionando como um tributo às vítimas.

EUA, 2021. Direção: Spike Lee. Na HBO

Onde Você Estava em 11 de Setembro?

O documentário relembra o ataque com relatos de jornalistas que estiveram no World Trade Center no dia em que os aviões atingiram os prédios. O longa também conversa com profissionais que, mesmo distantes, acompanharam os acontecimentos e também foram atingidos, de alguma maneira, pelo terrorismo.

Brasil, 2021. Na TV Cultura, sábado (11), às 20h15

O Dia da Boa Notícia

O curta-metragem conta a história da campanha do portal IG, que decidiu no dia 11 de setembro de 2001 apenas publicar notícias boas durante 24 horas. O site, que era um dos mais acessados no Brasil na época, viu sua campanha desmoronar com o ataque às Torres Gêmeas logo pela manhã. A história é contada por pessoas que participaram do dia no portal.

Brasil, 2021. Na TV Cultura, sábado (11), às 22h45

Quanto Vale?

Nesta ficção, Michael Keaton interpreta o advogado Kenneth Feinberg, que se vê desafiado a criar um fundo de compensação para as famílias que sofreram perdas após o 11 de Setembro e tem a tarefa de calcular quanto vale uma vida perdida no atentado. O longa é baseado em fatos reais.

EUA, 2021. Direção Sara Colangelo. Com: Michael Keaton, Stanley Tucci e Amy Ryan. Na Netflix. 14 anos