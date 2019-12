Confira as últimas ocorrências policiais

Acidente com moto da Rocam

Acidente com motocicleta da Rocam da Polícia Militar foi registrado às 18h40 de terça-feira (24), véspera de Natal, na Rua Jacutinga com Avenida 80, Jardim Santa Maria. A vítima, policial militar, 23 anos, teve veículo oficial empurrado por suspeitos no local.

Os policiais da Rocam faziam patrulhamento na Rua Jacutinga e avistaram ocupantes com motocicleta CB 300 amarela em atitude suspeita. Na abordagem dos policiais, cinco rapazes empurraram a motocicleta com o policial, que teve queda acidental e HT transmissor e pistola danificados. Ele foi socorrido até unidade médica. Os acusados teriam fugido para direção desconhecida.

Roubo de veículo

Roubo de veículo foi registrado às 22h10 de terça-feira na Estrada dos Costas, no Jardim Rio Claro. A vítima, ajudante de motorista, 20 anos, conduzia um Fox 1.0 prata, placas de Rio Claro, quando parou no semáforo e foi abordado por dois acusados a pé, um deles fez menção de estar com arma de fogo.



11 pedras de crack

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro apreendeu 11 pedras de crack e R$ 26,00 às 20h05 de terça-feira na Avenida Paulista, Jardim Mirassol.

O averiguado, 48 anos, foi detido pelos guardas e apresentado na delegacia no plantão policial de Rio Claro.

Resistência



Caso de resistência e desacato contra a Polícia Militar foi registrado na noite de terça-feira, na Rua 16 no bairro Wenzel, região oeste de Rio Claro. O acusado foi detido pelos policiais.

O autor estava com um Honda Civic prata parado e conversava com transeunte e foi abordado pelos policiais. O acusado saiu em alta velocidade na tentativa de fuga e após dois quilômetros foi alcançado pelos policiais. Na delegacia, o autor desacatou policial militar.