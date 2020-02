Confira a programação de carnaval desta terça (25) em Cordeirópolis

A folia de Carnaval continua na cidade de Cordeirópolis nesta terça-feira (25). Várias atrações foram programadas para atender ao público de todas as idades. Confira:

Terça-feira, dia 25:



Atividade DIA: Endereço – Rua Carlos Gomes, 78 – Centro, Horário – 15h – Matinê de Carnaval com som eletrônico



Atividade NOITE: Endereço – Rua Carlos Gomes, (Passarela do Samba) – Centro

Horário – 18h30 – Fechamento dos portões de acesso ao recinto com início da revista (segurança privada não armada).

Horário – 20 horas – Abertura com desfile do Rei Momo e grupo da 3ª idade

Horário – 20h00 – Palco Praça Central – Grupo Tem Fuzuê

Praça Central com serviço de alimentação e palco com música ao vivo

Horário – 20h30 – Desfile Apoteose Escolas de Samba

Horário – 22h00 – Palco Praça Central Banda Tom Dominante

Praça Central com serviço de alimentação e palco com música ao vivo

Horário – 22h00 – Trio Elétrico com a Banda Lesco

Horário – 01h00 – Encerramento dos Shows

Horário 02h00 – Encerramento da Praça de Alimentação

Horário – 03h30 – Abertura dos portões e liberação do trânsito.