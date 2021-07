Em cumprimento ao cronograma para obras e serviços nas rodovias, a Arteris Intervias – empresa integrante do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo – realizará obras de recuperação da ponte do Rio Corumbataí, em Rio Claro, na Rodovia Wilson Finardi. As intervenções acontecerão na SP-191, na altura do km 68+680m, em ambos os sentidos – leste e oeste, no período entre os dias 20 e 24 de julho, das 7h às 17h. Durante esse período, a concessionária fará uma Operação “Pare e Siga”, para auxiliar na fluidez do tráfego local.

As interdições e a operação de tráfego são necessárias para realização dos serviços, a fim de minimizar o impacto aos usuários, preservando e garantindo a segurança de todos. Os usuários que estiverem trafegando no sentido leste (Rio Claro) e oeste (Rodovia Washington Luís) deverão estar atentos e serão orientados por meio de sinalização no local de obras.

As intervenções poderão gerar lentidão no trecho. O local será devidamente sinalizado e monitorado pelas equipes da concessionária, a recomendação é de que os usuários tenham atenção à sinalização das obras. Os alertas aos motoristas, também, serão feitos pelos painéis eletrônicos na rodovia.

Em caso de chuva, os trabalhos serão suspensos e reprogramados. Os motoristas deverão reduzir a velocidade do veículo na região bloqueada e poderão obter mais informações pelo telefone 0800 707 1414.