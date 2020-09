Nesta quinta-feira (3), às 15 horas, os membros da Comissão Processante, que investigam supostas irregularidades na compra de Equipamentos de Proteção Indivual (EPIs) no valor de R$ 4 milhões para o setor de saúde de Rio Claro, realizam a primeira oitiva.

Silvio Aparecido Martins, chefe de gabinete do prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, será ouvido na Câmara municipal. O assessor do prefeito foi arrolado como testemunha de acusação no pedido de abertura da CP feito pelo advogado Luiz Gonzaga Bovo Junior.

A CP investiga apontamentos do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo que constatou indícios de ilegalidades no contrato de quase R$ 4 milhões na compra de EPIs. A Comissão Processante é formada pelos vereadores Carol Gomes (presidente), José Pereira (relator) e Julio Lopes (membro). O JC transmitirá a audiência no www.facebook.com/jcrioclaro.