Em boletim divulgado no final da tarde deste sábado (11), a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro registrou mais dois casos de coronavirus no município. Como os exames foram feitos com testes rápidos, a secretaria ressalta no boletim que “positivos via teste rápido não são considerados resultado final de diagnóstico”.

O secretário municipal de saúde, Maurício Monteiro, explica que nestas situações é feito um novo exame em laboratório (PRC) para confirmar ou não a infecção do paciente pelo coronavírus.

O boletim atualizado às 17 horas deste sábado aponta que Rio Claro tem 47 casos suspeitos, oito confirmados (sendo dois em testes rápidos), um óbito, três óbitos em investigação, 22 pacientes internados, sendo sete em UTI.



“Vamos continuar informando e orientando a população sempre com dados oficiais e seguindo as orientações das autoridades sanitárias”, afirma o prefeito João Teixeira Junior.