RENAN MARRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Com o aval para vacinação de turistas que chegam aos Estados Unidos, agências e buscadores de viagens no Brasil vêm registrando aumento expressivo no interesse pelo país.



Levantamento do buscador de viagens Kayak mostra que a procura por voos para Nova York aumentou 719% em relação ao mês passado. Atualmente a cidade aparece em primeiro lugar nas buscas por destinos internacionais.



Outras três cidades dos EUA estão na lista dos dez destinos internacionais mais buscados, sendo que todas registraram grande aumento nas buscas. A procura cresceu 527% para Miami (5º destino mais pesquisado), 421% para Los Angeles (7º) e 398% para Orlando (8º), considerando viagens de maio a agosto de 2021.



O aumento é registrado ao mesmo tempo da popularização do chamado turismo de vacina, em que uma pessoa se desloca para outro país com o objetivo de ser imunizado. O Kayak, entretanto, não aponta quais são os motivos para a explosão nas buscas.



No início do mês, a prefeitura de Nova York anunciou planos para oferecer vacina a turistas em pontos icônicos da cidade, como o Central Park e a Times Square. As injeções deverão ser dadas em vans posicionadas nesses locais.

“Venha para cá, é seguro, é um lugar bom para estar, e nós vamos cuidar de você”, disse o prefeito da cidade, o democrata Bill de Blasio, ao anunciar o projeto. Embora já tenha obtido autorização do governo estadual, o plano ainda não tem data para entrar em vigor.



Viajantes que passaram os últimos 14 dias no Brasil, entretanto, continuam proibidos de entrar nos Estados Unidos. A restrição foi estabelecida em maio do ano passado pelo então presidente Donald Trump e mantida por Joe Biden diante do número alto de casos de coronavírus em território brasileiro.



Com isso, agências de viagens no Brasil comercializam pacotes para os EUA combinando um período de quarentena em outro país.



Uma delas é a agência Be Happy Viagens, em São Paulo. A empresa tem fechado roteiros ao país com entrada para o cumprimento da quarentena primeiramente no Panamá, República Dominicana, Dubai, Malvinas ou México -este último o destino mais procurado.

Outro levantamento do Kayak, divulgado no início do mês, mostrou crescimento também expressivo de 380% na busca por voos para o México, no trecho de São Paulo a Cancún.



“A procura para os EUA explodiu após o prefeito de Nova York anunciar o projeto de vacinação para turistas. Nesta semana temos trabalhado quase que somente nisso”, diz Jacque Dallal, fundadora da Be Happy, que prioriza o turismo de luxo. A agência não trabalha com pacotes de viagens, mas com roteiros personalizados.



Para quem quer garantir a imunização nos EUA, a Be Happy fecha viagens de, no mínimo, 40 dias, contando o período de quarentena em outro país e também o eventual intervalo entre a primeira e a segunda dose em território norte-americano. O pacote de 40 dias mais em conta custa R$ 50 mil, com passagem aérea na classe econômica e hóteis não luxuosos.



Apesar da alta procura, o chamado turismo de vacina vem levantado debate ético sobre desigualdade na pandemia. Críticos a essa prática afirmam que uma tragédia que já matou mais de 3,4 milhões de pessoas em todo o mundo requer uma solução que privilegie a saúde coletiva, enquanto o turismo de vacina só resolve o problema de uma elite privilegiada.



Com ritmo acelerado da vacinação nos EUA –enquanto o Brasil caminha a passos lentos–, as agências de viagens já vinham registrando aumento de tickets emitidos para os Estados Unidos antes mesmo do anúncio do prefeito de Nova York.



No mês passado, a ViajaNet registrou crescimento de 14,52% no número de tickets emitidos para os EUA. As cidades de Los Angeles (40%) e Miami (28,2%) foram os destinos com maior procura.



Já na Decolar, houve aumento de 17% nas aquisições de passagens aéreas de brasileiros para os EUA no comparativo entre abril e março de 2021. Ainda assim, esse número ainda é 97% menor do que em abril de 2019, quando ainda não havia restrições por causa da pandemia.

*

Destinos internacionais mais buscados no Kayak em maio

1º – Nova York (Estados Unidos)

Aumento maio x abril 2021: 719%

Preço médio da passagem: R$ 3.055

2º – Assunção (Paraguai)

Aumento maio x abril 2021: 590%

Preço médio da passagem: R$ 3.831

3º – Bogotá (Colômbia)

Aumento maio x abril 2021: 529%

Preço médio da passagem: R$ 4.450

4º – Miami (Estados Unidos)

Aumento maio x abril 2021: 527%

Preço médio da passagem: R$ 3.287

5º – Tóquio (Japão)

Aumento maio x abril 2021: 457%

Preço médio da passagem: R$ 6.641

6º – Los Angeles (Estados Unidos)

Aumento maio x abril 2021: 421%

Preço médio da passagem: R$ 2.926

7º – Orlando (Estados Unidos)

Aumento maio x abril 2021: 398%

Preço médio da passagem: R$ 2.671

8º – Montevidéu (Uruguai)

Aumento maio x abril 2021: 396%

Preço médio da passagem: R$ 3.053

9º – São Salvador (El Salvador)

Aumento maio x abril 2021: 393%

Preço médio da passagem: R$ 5.066

10º – Cidade do Panamá (Panamá)

Aumento maio x abril 2021: 380%

Preço médio da passagem: R$ 5.214