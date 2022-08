A Câmara Municipal aprovou em segundo turno o projeto de lei de autoria do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) que cria o Centro Integrado Multidisciplinar ambulatorial de apoio às crianças, adolescentes e adultos da rede municipal de ensino. O texto segue agora para sanção do próprio chefe do Poder Executivo para posteriormente se iniciar o processo de implantação, numa perspectiva de que seja inaugurado em 2023.

Segundo informações, a secretária Valéria Velis já determinou início das intervenções no prédio alugado na Rua 4, na Vila Operária, onde antigamente funcionou a Escola Municipal “Marina Cyrino” (hoje no Cidade Jardim). Trata-se de uma iniciativa intersetorial, mas que será comandada pela Educação, que ficará responsável por professores, psicólogos e assistentes sociais. A Fundação Municipal de Saúde deverá contratar fonoaudiólogos. As pastas do Desenvolvimento Social e da Administração também atuarão.

O vereador Moisés Marques (PP) levantou a necessidade da criação da unidade com a pasta da Educação. Na sessão de votação do projeto no Poder Legislativo, fez encaminhamento favorável à proposta. “É um projeto que vai ajudar a amenizar todo sofrimento de crianças, jovens e adultos da rede. Fizemos várias reuniões com a Valéria e a equipe desde o ano passado. Elaboramos o projeto de lei em parceria com a Educação e o prefeito. A criação do Centro é de extrema importância, principalmente levando em consideração o que as crianças vivenciaram nos últimos dois anos da pandemia”, afirmou.

A equipe será constituída por profissionais que desenvolverão ações voltadas para a qualidade do processo ensino-aprendizagem dos alunos que apresentarem dificuldades e transtornos no processo de aprendizagem e desenvolvimento. Os encaminhamentos serão realizados pelos profissionais das escolas municipais e avaliados pelos profissionais do Centro, e serão inseridos no serviço ou reencaminhados aos serviços pertinentes à necessidade de cada um.

Política Pública

A implantação do projeto atende a uma demanda antiga do município na formação de políticas públicas para atendimento aos alunos.