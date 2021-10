Fotos – Repórter Beto Ribeiro

Um veículo de passeio com placas de Cordeirópolis, ocupado por três pessoas, colidiu frontalmente com um ônibus na madrugada desta segunda-feira (11), às 2h50, na Rodovia Anhanguera, no quilômetro 166 + 400 metros, na cidade de Araras. Os ocupantes do carro morreram na hora, segundo informações divulgadas pelas autoridades que atenderam a ocorrência. O motorista do ônibus sofreu ferimentos leves e foi socorrido para a Santa Casa de Araras e já recebeu alta, de acordo com a concessionária que administra a rodovia.

O ônibus, que saiu da cidade de São Paulo e o destino final era Ribeirão Preto, estava ocupado por 24 passageiros, que não tiveram ferimentos, foi retirado do local por um guincho particular. O carro de passeio, que transitava na contramão no momento da batida foi levado para a Delegacia de Polícia de Araras.

