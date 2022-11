Um cachorro de aproximadamente um ano e meio foi atacado por uma onça em um sítio que fica entre Cascalho e Cordeirópolis. O caso aconteceu na última terça-feira (22) e agora uma campanha é feita para custear o tratamento do animal que precisará passar por várias cirurgias e está internado em uma clínica em Rio Claro.

De acordo com o produtor rural Emílio Cerri, que ajudou no resgate, os donos da propriedade onde aconteceu o ataque afirmaram que a onça tem rondado o lugar: “Pelo que eles me passaram outros animais como bezerro já foram atacados por essa onça que inclusive foi vista pelos moradores. Eu nunca tinha visto nada parecido com o aconteceu com este cachorro. A mordida da onça chegou a quebrar o osso do cão. É uma caso muito delicado”, relatou.

Como a família não tem condições de arcar com o tratamento que vai girar em torno de seis a sete mil reais, Emílio conseguiu que neste primeiro momento o animal fosse atendido pela Clínica Vila do Bichos, em Rio Claro: “A Dra. Daniela foi muito prestativa e de imediato recebeu o animal e está cuidando dele e inclusive já realizou uma primeira cirurgia. Serão muitos medicamentos e ações a serem feitas para salvar a vida do cachorro por isso contamos com a ajuda da população que possa colaborar com qualquer quantia”.

O telefone da Clínica, que fica na Rua 3-A, número 910, Vila Alemã (Rio Claro) é o 3532-8796 / 98176-0401 (horário comercial).