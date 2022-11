O Shopping Rio Claro inicia sua Campanha de Natal 2022 no dia 10 de novembro e neste ano os clientes participam de duas promoções: sorteio e vale-brinde. No período da campanha, que acontece até 2 de janeiro de 2023, a cada R$ 200,00 em compras nas lojas participantes o cliente cadastra sua nota fiscal no site promocao.shoppingrioclaro.com.br e troca por um número da sorte para concorrer ao sorteio de duas viagens com acompanhante para Punta Cana, na República Dominicana, com hotel all inclusive, passagem aérea e translado.

Os valores das notas fiscais são cumulativos, e de segunda a quinta-feira o cliente ganha números da sorte em dobro. O sorteio das duas viagens acontece no dia 4 de janeiro de 2023 pela Loteria Federal.Além das duas viagens, os clientes também participam da promoção vale-brinde, que dá direito a 1 pote de slime a cada R$ 200,00 em compras. O vale-brinde é limitado a 2 potes de slimes por CPF, e deve ser retirado na loja de trocas localizada em frente ao deque, no horário de funcionamento do Shopping.

“Neste ano, vamos presentear os nossos clientes em dobro: são duas promoções dentro da Campanha de Natal. Sortearemos duas viagens para Punta Cana, um destino paradisíaco localizado na República Dominicana, e estaremos com os vales-brinde que dão direito a slimes, um brinquedo que as crianças adoram. Com a campanha de 2022, queremos retribuir a fidelidade dos nossos clientes, que nos prestigiaram durante todo o ano”, afirma Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro. Consulte as lojas participantes e o regulamento da Campanha de Natal do Shopping Rio Claro no site: www.shoppingrioclaro.com.br e na loja de trocas, localizada em frente ao deque.

Horário do Papai Noel no Shopping Rio Claro – Papai Noel está recebendo as crianças no Shopping de terça a sábado das 14h às 22h e nos domingos e feriados das 13h às 19h, e no dia 24 de dezembro, 13h às 18h. Mas atenção: o Noel alimenta as renas todos os dias das 17h às 18h.