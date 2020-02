Caminhoneiro morador de Rio Claro morre em acidente

Um acidente no início da manhã desta terça-feira (25) na Rodovia Régis Bittencourt no Km 562 na altura da cidade de Barra do Turvo tirou a vida de um caminhoneiro que é natural de Gararu mas mora em Rio Claro.

A vítima Adevanio Horacio, que estava na direção de uma carreta, veio a óbito no acidente. O veículo que transportava produto químico tombou na estrada e no impacto o condutor não resistiu. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Interdição

No acidente, o produto químico que estava na carreta acabou vazando e a pista ficou interditada somente no início da tarde. A carreta tombou às 5h30. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o Corpo de Bombeiros, a concessionária que administra o trecho e a Polícia Rodoviária estiveram no local.

A previsão é de que o corpo de Adevanio chegue a Rio Claro no início da manhã desta quarta (26) e o supultamento irá acontecer no final da tarde no Cemitério Municipal São João Batista.