Vereadores Hernani, Serginho, Alessandro, Carol, Geraldo, Val, Irander, Diego, Moisés, Faísca, Rodrigo e La Torre na reunião.

Secretários municipais de Educação, Valéria Velis, e Segurança, Rogério Guedes, esclarecem ações realizadas para melhorias na segurança das escolas de Rio Claro

Os secretários municipais de Educação, Valéria Velis, e Segurança, Rogério Guedes, estiveram ontem (11) na Câmara Municipal para esclarecer, a pedido dos vereadores, as ações que estão sendo realizadas para aumento da segurança nas escolas de Rio Claro. A maioria dos parlamentares esteve presente e questionou os titulares das pastas da Prefeitura Municipal sobre as iniciativas. De acordo com Rogério, todas as escolas municipais passaram a ser monitoradas com as equipes de vigilantes patrimoniais e rondas da Guarda Civil Municipal.

“Chegou a um patamar insustentável. Tomei uma atitude como secretário”, disse o também vice-prefeito sobre as medidas anunciadas – que, segundo ele, não passaram por algum crivo do prefeito Gustavo Perissinotto. Trinta e seis escolas estão com os vigilantes concursados, outras 11 com vigias particulares num contrato da própria Secretaria Municipal de Educação. As demais estão apenas com as rondas. Questionado pela reportagem do JC sobre qual critério utilizado para definir qual escola terá cobertura, disse que houve análise de dados comportamentais e da periculosidade dos bairros onde estão as unidades escolares.

Vereadores cobram maior entrosamento no Governo Gustavo para definições de ações e comunicação das mesmas para a população ter conhecimento do que é realizado.

Já Valéria Velis comunicou aos vereadores que informou o prefeito Gustavo sobre as medidas que estava implantando. Destacou que desde 2021 estava havendo o alinhamento para a instalação de mais de 800 câmeras de segurança e monitoramento, alarme e botão do pânico nas escolas. O contrato de R$ 6 milhões foi assinado no final do ano passado e desde segunda-feira (10) que todas as escolas passaram a contar com os dispositivos oficialmente. O contrato, segundo Velis, é da própria pasta da Educação. A tecnologia está conectada à Guarda Civil Municipal para, em caso de emergência, ser acionada.

As câmeras estão localizadas em pontos estratégicos nos prédios e monitoram 24 horas por dia. Os servidores já foram treinados na semana passada. “Eu particularmente liguei para o Gustavo e ele está ciente disso tudo. Ele entende da necessidade de termos essa segurança”, disse a secretária. “As pessoas estão em pânico, as crianças assustadas. A nossa ação tem que ser além da questão da segurança, estamos propondo um fórum de discussão, este ano a temática vai ser a violência nas escolas”, acrescenta. Nesta quarta-feira (12), deve ser realizada uma reunião do Poder Executivo para discutir o evento.