Cinco jogos abrem nesta quarta-feira (8) a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Os duelos podem marcar uma nova liderança do nacional em caso de empate ou vitória do Palmeiras diante do Flamengo. As equipes se enfrentam no estádio do Maracanã às 21h30. É importante lembrar que o time carioca tem um jogo a menos – a partida adiada da 29ª rodada, contra o Fortaleza, fora de casa, será disputada no dia 23 de novembro.

A rodada terá início às 19h com Internacional x Fluminense no estádio Beira Rio e América Mineiro x Coritiba no Independência. Às 20h o São Paulo recebe o RB Bragantino no estádio do Morumbi e o Athletico-PR encara o Fortaleza na Arena da Baixada.

Na quinta-feira (9) mais cinco jogos dão sequência à rodada. Às 19h Corinthians x Atlético Mineiro na Neo Química Arena e Goiás x Santos no Hailé Pinheiro. Às 20h Botafogo x Grêmio na Arena do Grêmio e Bahia x Cuiabá na Arena da Fonte.