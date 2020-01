Bombeiros salvam trabalhador em obra

Um trabalhador de 27 anos de idade passou por um verdadeiro susto na tarde de ontem (29) em Rio Claro. Ele também deixou colegas de profissão apreensivos.

Como foi

O caso aconteceu em um canteiro de obras na Avenida 66 com a Rua 19, no bairro Recanto Paraíso. A vítima, que faz parte de uma equipe de uma empresa terceirizada que presta serviços para uma construtora da cidade, entrou em um buraco de aproximadamente oito metros para fazer uma manutenção ou uma amarração, quando parte da terra veio a desabar, soterrando parcialmente o trabalhador até a altura do umbigo.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e um trabalho de salvamento realizado. A vítima foi retirada do local consciente e orientada e a cena emocionou a todos os presentes.

Os responsáveis pelo trabalho foram o sargento Júnior, cabo Sozza e soldado Leônis (equipe Autobomba), sargento Augusto, cabo Diomarino e soldado Tarrossi (Unidade de Resgate).