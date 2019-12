Bombeiros: a trajetória de 38 anos em Rio Claro

Na última quarta-feira, 18 de dezembro, o Corpo de Bombeiros de Rio Claro completou quase quatro décadas de prestação de serviços à população de Rio Claro.

O ano da inauguração foi 1981, porém a história dessa feliz conquista começou no dia 3 de abril de 1979 em uma iniciativa do Rotary Club Sul por meio do senhor Nometala José Jorge, que iniciou uma campanha para a vinda e instalação do posto no município.

Velas acesas

O símbolo desta luta partiu de uma vela acesa que foi colocada na vitrine da antiga Casa Edson, que era localizada na Rua 4 com a Avenida 1, no Centro de Rio Claro.

A vela tinha o objetivo de simbolizar a “Chama da Esperança”, chama essa que só viria a ser apagada no dia em que a Cidade Azul tivesse a instituição inaugurada e a serviço da população.

As velas eram aquelas especiais, do tipo 7 dias e 7 noites e, quando uma estava prestes a terminar, a outra já era acesa com a mesma chama. O local virou ponto turístico dos rio-clarenses que sempre que passavam pela vitrine paravam e ficavam olhando para a chama.

Na época foi criado até mesmo um concurso que tinha como prêmio uma viagem ao Rio de Janeiro para quem acertasse quantas velas seriam acesas até que o quartel fosse instalado no município.

Foi utilizado um total de 116,5 velas, até que o tão sonhado dia da inauguração acontecesse. Ninguém acertou o número, mas o prêmio veio para toda a população.

A campanha se encerrou no dia 18 de dezembro de 1981 com um grande evento na Avenida Brasil, onde foi instalado o Corpo de Bombeiros, mesmo local em que funciona até hoje.

Data celebra a profissão e mira avanços

Os bombeiros são treinados para atuar em incêndios e diversas outras situações de risco, que incluem resgate de acidentes, desastres naturais, desmoronamentos, salvamentos aquáticos, além de serviços de emergência médica, pré-hospitalar e atividades administrativas internas.

Por dia, o quartel em Rio Claro recebe entre oito e nove ligações. As mais comuns são as ocorrências de acidente de trânsito, quando vai a Unidade de Resgate. Captura de animais e contenção de fogo em mata também estão entre as solicitações mais atendidas. São 36 profissionais que se revezam diuturnamente e têm à disposição sete viaturas operacionais.

Mudanças

Recentemente a sede do Corpo de Bombeiros de Rio Claro passou por reformas, que foram desde o telhado até uma nova fachada, passando por alojamento e banheiros. A montagem de uma carreta-tanque que tem capacidade para 22 mil litros de água também vale ser destacada. O trabalho foi em conjunto e trouxe melhorias para os profissionais que lá atuam.

“Oferecer um ambiente aconchegante e ferramentas de trabalho são duas coisas essenciais para estes homens que estão sempre prontos a servir”, afirma o tenente Fabio Giovani, que é o comandante do posto.

Quando questionado sobre as necessidades, o tenente pontua: “Precisamos investir em equipamentos. Muitas vezes nós mesmos desenvolvemos alguns itens que utilizamos e a indústria já os fornece devidamente certificados, principalmente a automobilística, porém são caros. Mas uma coisa é fato: nesses 38 anos de muita luta, o progresso sempre nos acompanhou e daqui para frente também estará ao nosso lado”, conclui.

Confira depoimentos de comandantes do Corpo de Bombeiros de Rio Claro ao longo da história:

Capitão Marcos Queiroz (1992/1996)

Fizemos um Comando em que, devido à excelente equipe que tínhamos, fomos destaque com nossas instalações e principalmente serviços prestados, trazendo o Resgate para o município. Foi uma época de ouro em minha vida.



Tenente Daniel Cottoni (1997/2006)

O Corpo de Bombeiros de Rio Claro tem uma história linda e eu me orgulho de ter feito parte dela. Foram anos felizes da minha vida, no Comando, que compartilhei com profissionais excelentes. Aos jovens bombeiros desejo dias cheios de luz.



Capitão Kleber Moura (2007/2012)

Sempre quis ser bombeiro, quando criança visitei a instituição e nunca imaginei que anos depois viria a comandar. Fazer parte dessa história é uma honra e um orgulho. Parabéns ao Corpo de Bombeiros de Rio Claro pelos seus 38 anos.

Capitão Marcelo Catelani (2012/2015)

Foi a realização de um sonho e uma grande honra poder estar à frente do Corpo de Bombeiros de RC no período em questão, podendo ajudar e prestar apoio à população e muitas vezes aos nossos amigos e parentes. Atualmente estou no comando do 2º Subgrupamento do 16º GB, sediado em Rio Claro, e por isso seguimos junto ao município. Parabéns pelos 38 anos! Entrego, confio, aceito e agradeço!