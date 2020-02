Bengala é retirada de torcedor durante partida de futebol; PM se pronuncia

Frequentador há anos das partidas no Estádio Benito Agnelo Castellano, o torcedor velista Valter Godoy foi impedido de ficar com a sua bengala – à qual utiliza para se locomover, uma vez que é portador de necessidades especiais – durante partida na última terça-feira (28) do Velo Clube contra o Rio Preto, pela segunda rodada do Paulista da Série A-3.

Em contato com a reportagem do JC, Godoy, que tem 61 anos de idade, afirmou que a equipe da Polícia Militar que atuava no local não o deixou entrar com a bengala. Vídeo que mostra a questão foi divulgado nas redes sociais e mostra o torcedor sendo acompanhado por um policial.

“Preciso dela para andar. Não uso por que gosto, mas porque necessito. Alegaram que poderia usar a bengala como arma em algum suposto tumulto. Sem a bengala não consigo andar. Se alguém pegasse, eu seria ‘massacrado’, pois não conseguiria andar. É um fundamento da PM que não existe. Não me senti protegido pela PM em nenhum momento. É o dever deles proteger deficientes e idosos, e eu sou os dois. Me constrangeu muito. Um ato impensável”, disse. Durante o intervalo do jogo, o torcedor precisou acionar a PM para devolver a bengala para ir ao banheiro. Ao retornar, teve que entregar o objeto novamente aos policiais.

Velo

O ouvidor da partida, João Carlos Cerri, informou que, ao tomar conhecimento do fato, se dirigiu ao comando do policiamento. “Me foi informado que a bengala havia sido retirada por representar perigo de ser utilizada como arma. Fiz diversas ponderações no sentido de que a mesma fosse devolvida, pois se trata de acessório de primeira necessidade para a locomoção do mesmo, no que não fui atendido. Tentei invocar o art. 4º da Lei 13.146/2015, que dispõe sobre igualdade de tratamento e não discriminação de pessoa com deficiência, também sem sucesso. O Velo Clube lamenta o ocorrido com nossos torcedores que há muitos anos frequentam nossos jogos e nunca haviam passado por esse constrangimento”, disse.

PM

A Polícia Militar comunicou em nota ao JC que “não houve impedimento de nenhum torcedor em assistir à partida ou de permanecer no interior do estádio. Após torcedores com condições especiais de locomoção optarem por não permanecer na área reservada para este fim, uma equipe policial, sob orientação do comandante do evento, acompanhou os referidos torcedores até seus assentos. Com esses torcedores devidamente acomodados, a equipe policial manteve a guarda provisória dos objetos por eles utilizados (bengalas e/ou muletas), com base no artigo 3º, item “F” da resolução SSP/SP-122/85, que determina à força policial: “proibir materiais ou objetos que possam causar ferimentos”, deixando claro que, em qualquer necessidade ou desejo de locomoção, estes acionassem a equipe policial”, finaliza, reiterando que a atitude tomada pelo comandante do policiamento alcançou o equilíbrio, promovendo preventivamente a segurança de todos os envolvidos.

Vídeo

Em dado momento da partida de terça (28), a ação da PM ao retirar a bengala de Valter foi filmada por outros torcedores. Confira: