Ben-Hur Campos faz palestra “O Despertar da Mente” em Rio Claro

QUEM É?

BEN-HUR CAMPOS possui formação em marketing e propaganda com foco em atendimento ao cliente. Trabalhou por muitos anos desenvolvendo análise de mercado e prestando consultoria voltada a capacitação profissional e aprimoramento na melhoria contínua em busca da qualidade total. Especialista em gestão de pessoas (área comercial), há mais de 30 anos, é mágico e ilusionista profissional atuante, além de ator teatral em projetos de circo e ações sociais. Atualmente agregou em seus eventos a fantástica arte da hipnose interativa. Os cursos e palestras se diferem pelo conteúdo das informações, entusiasmo, bom humor, ilusionismo didático e linguagem simples com objetividade. Um presente para seus colaboradores e participantes.

TIMELIME MKT EVENTOS

Procurando diferenciar no mercado de feiras, exposições e eventos técnicos, a TIMELIME formata eventos dentro das necessidades dos clientes, ou com referência às atualidades. Sempre trabalhando com foco na satisfação do expositor e do visitante, fazendo dos eventos, experiências únicas e inesquecíveis.

A PALESTRA – 03 de março 2020 – Auditório da ACIRC RIO CLARO

O DESPERTAR DA MENTE, trata-se de uma palestra motivacional que objetiva o conhecimento e a forma pro ativa do uso saudável da mente humana em prol do sucesso pessoal e profissional de cada indivíduo. Crenças limitantes, percepção, foco, concentração, imaginação, hábitos e ótica, são alguns dos contextos abordados de forma simples, objetiva e interativa. Ferramentas como bom humor, entusiasmo, números de ilusionismo e demonstrações de hipnose interativa fazem parte do conteúdo interagindo APRENDIZADO e ENTRETENIMENTO ao mesmo tempo. Informação descontraída na medida certa !

O CURSO – 06, 07 E 08 DE ABRIL – ACIRC RIO CLARO – INFORMAÇÕES 919 99606 7117 ou FB @timelimemkt

HIPNOSE SEM SEGREDOS Treinamento em Hipnose do zero e introdução à Terapia. Nosso diferencial esta na prática de experiência demonstrativa vivencial e na formação de grupos com vagas reduzidas, melhorando a absorção das informações e prática, além do estreitamento da relação treinador e treinado.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Profissionais liberais, Massoterapeutas, Tatuadores, Ilusionistas, Hipnotistas iniciantes e qualquer pessoa que queira conhecer melhor os poderes da mente humana usando para benefício próprio, ajudando pessoas ou mesmo como entretenimento.

NOSSO DIFERENCIAL

Informação motivacional e descontraída na medida certa! Ben-Hur utiliza suas habilidades de Ilusionista como ferramenta diferenciada em seus treinamentos. Humor, mágicas e experiências vivenciais, torna seus treinamentos mais leves, didáticos, objetivo extremamente prático.