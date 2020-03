Ramon Rossi

A Avenida Milton Severino, em Araras, está interditada para tráfego entre a Avenida Dona Renata até a Rua Carlos Roberto Carbonero, nos dois sentidos, das 6h às 18h, até o dia 14 de março.

A interdição se deve às obras do Sabaz Leste (Sistema de Abastecimento de Água da Zona Leste), com a instalação de tubos de 630 mm de diâmetro no trecho da Avenida Milton Severino.

O Sabaz Leste, segundo a Prefeitura, irá reforçar o abastecimento de água tratada para todos os bairros da zona leste. É um projeto desenvolvido pelas equipes técnicas do Saema (Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras) e consiste em instalar uma tubulação de 630 mm de diâmetro por 7,6 km, direto da Estação de Tratamento de Água, no Jardim Cândida, até a Estação Elevatória do José Ometto, em frente ao Estádio Hermínio Ometto.

Os serviços desta primeira etapa serão executados em um trecho de 2,2 km, entre o início da Avenida Milton Severino e o cruzamento das avenidas Orpheu Manenti e Carola (igreja do Loreto).